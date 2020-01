Nuovo calo dei prestiti alle imprese: - 54 miliardi

BANCA D'ITALIA

ROMA Le banche hanno meno sofferenze, ridotte in un anno di quasi di un quarto. Ma il credito per le imprese continua a rimanere difficile: tra il novembre 2018 e lo stesso mese del 2019 i prestiti alle società non finanziarie sono calati del 7,8%, una contrazione che vale circa 54 miliardi di euro che rimangono fuori dal circuito produttivo. Lo comunica la Banca d'Italia, riportando per i prestiti alle famiglie una crescita del 2,3% (2,4% a ottobre). I depositi del settore privato sono cresciuti del 7,6% sui dodici mesi (+ 5,7% in ottobre) mentre continua la ripresa della raccolta obbligazionaria (+ 2,3% sui dodici mesi).

COLPITE LE PMI

«Per le imprese il credit crunch non è mai finito. I dati di Banca d'Italia sui finanziamenti confermano la situazione di crisi che abbiamo più volte denunciato, rilevando a novembre del 2019 il peggior calo dei prestiti erogati alle imprese dal 2015 ad oggi», denuncia Nico Gronchi, vicepresidente di Confesercenti Nazionale: «Negli ultimi anni sul sistema del credito del nostro Paese si è abbattuta la tempesta perfetta: la crisi dell'economia reale, che ha creato difficoltà oggettive per il sistema bancario e finanziario, e l'aumento esponenziale di restrizioni, regole e direttive europee e di vigilanza, che hanno bloccato la filiera del credito», sottolinea Confesercenti. «Uno stop che si è scaricato soprattutto sulle piccole imprese che accedono solo al 13% circa del totale dei prestiti», continua Gronchi. «Servono interventi urgenti, a partire dal rafforzamento del sistema delle Garanzie».

