NUOVO BRAND

ROMA L'emergenza Covid non ferma Banca Ifis che lancia il nuovo marchio e lavora per la creazione di nuovi prodotti a supporto delle pmi. «Siamo tra le banche migliori per patrimonializzazione in Italia. Il rebranding è un grande progetto al quale lavoriamo da mesi», sottolinea il vicepresidente Ernesto Furstenberg Fassio. L'istituto di Mestre, con 37 anni di storia alle spalle, oggi può contare su una liquidità importante e un Cet sopra l'11 per cento. Così l'ad Luciano Colombini: «La crescita della banca deve necessariamente essere accompagnata da un brand forte, riconoscibile e innovativo. Questa nuova corporate identity darà più forza al business». Nuovo logo, nuovo sito, nuova strategia di comunicazione e nuova identità sonora: Banca Ifis è il primo istituto di credito in Italia a dotarsi di una sonic brand identity. Verrà utilizzata negli spot, nelle presentazioni istituzionali e come suoneria per i cellulari dei dipendenti. Il nuovo portale online rappresenterà invece l'unico punto di accesso all'ecosistema digitale della banca. «Il valore di crescere insieme», recita il payoff della campagna di comunicazione multicanale on air da ieri. Il logo è formato da un elemento grafico a cerchio che rappresenta le persone, nucleo pulsante della Banca, e si ispira ai colori della natura. «La qualità di Banca ifis è da sempre quella di sostenere le piccole e medie imprese. Anche in questa fase stiamo lavorando per la creazione di nuovi prodotti a supporto delle pmi. La nuova immagine di Banca Ifis è stata concepita nel solco della lunga storia familiare ed esprime in modo chiaro quello che siamo», spiega Ernesto Furstenberg Fassio. Bene il mercato degli Npl. L'incertezza economica per adesso non ha portato a una svalutazione dei crediti di difficile esigibilità. Risultato? «Stiamo comprando portafogli, su questo fronte la ripresa è un po' più accelerata», ha chiarito l'ad. Banca Ifis ha da poco rilevato per circa 32 milioni di euro oltre il 70% del capitale di Farbanca, la banca dedicata al mondo della farmacia. Si tratta della prima operazione di M&A sotto la nuova governance, con il passaggio del controllo indiretto della banca da Sebastiano Furstenberg al figlio Ernesto Furstenberg Fassio.

Francesco Bisozzi

