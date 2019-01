Nuovi pretendenti per Alitalia ritorna anche AirFrance-Klm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VENDITAROMA Sembrava una pista quasi vuota e invece, man mano che ci si avvicina al time-out, si ingrossa la fila delle compagnie pronte a far rullare i motori per decollare verso la conquista di Alitalia. Sul tavolo delle Fs, che è diventato il polo aggregante da quando ha presentato la sua offerta per acquistare la ex compagnia di bandiera italiana in società con un partner internazionale (Fs vuole avere tra il 20 massimo 25%), si accatastano slide e ipotesi varie. Ultima in ordine di tempo ad aver mostrato particolare interesse...