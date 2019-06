Nuova gelata dell'industria: produzione - 1,5% In aprile tonfo del 17% per l'auto, ma c'era il Ponte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DATIROMA Nuovi segnali negativi per leconomia italiana. Nel mese di aprile la produzione industriale è calata dello 0,7% rispetto a marzo e dell'1,5% su base annua (dato corretto per gli effetti di calendario, che non stima però l'impatto del «ponte» tra Pasqua e 25 aprile). La flessione arriva dopo il -1,6% di marzo e il segno positivo dei primi due mesi del 2019. «Si rileva, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale della produzione industriale, dopo gli aumenti rilevati a inizio anno - precisa l'Istat -. Nonostante...