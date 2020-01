NUOVA BANCA

PORDENONE Non sarà il sociologo Daniele Marini - come inizialmente designato nell'assemblea dei soci della Bcc Monsile dello scorso dicembre - il presidente della nuova banca Bcc Pordenonese e Monsile, l'istituto di credito friul-veneto nato dalla fusione della Banca di credito cooperativo di Monastier e del Sile, di Monaster, e la Bcc Pordenonese, di Azzano Decimo. Lo ha comunicato il Consiglio di amministrazione della banca, aggiungendo che la guida sarà assunta da Antonio Zamberlan, già presidente della Bcc Monsile e a lungo indicato come favorito alla presidenza della nuova aggregazione. Zamberlan manterrà la carica di vertice per il prossimo triennio. Marini ha giustificato la rinuncia con «nuovi impegni lavorativi» sopraggiunti nel frattempo. Vicepresidente della Bcc Pordenonese e Monsile è stato nominato Walter Lorenzon, fino allo scorso dicembre presidente della banca pordenonese.

IL NUOVO CDA

Nel nuovo Consiglio di amministrazione siedono tredici componenti, espressi nelle rispettive assemblee delle due banche nel mese scorso. Oltre al presidente Zamberlan e al vice Lorenzon hanno fatto il loro ingresso in Consiglio: Giuseppe Amadio, Paolo Amadio, Giovanni Umberto Caretta, Giancarlo De Carlo, Alessandro Moro, Guiberto Ninni Riva, Polo Loris Rambaldini, Andrea Rizzetto, Francesco Salvadori, Mauro Verona, e Daniele Marini. «Sono onorato - ha detto il nuovo presidente Zamberlan - di poter portare il mio contributo e la mia esperienza al servizio di questo nuovo istituto di credito che è atteso da diverse sfide e indirizzato ad ambiziosi traguardi. Negli scorsi mesi è diventato realtà un percorso fortemente voluto dagli amministratori delle nostre due banche e diretto a imprimere ancora più vigore al consolidamento dei risultati economici e allo sviluppo sostenibile della rete commerciale». La banca conta una rete di 58 filiali dislocate in un territorio di 93 Comuni, a cavallo tra Friuli e Veneto, con 407 addetti e 74.300 soci.

