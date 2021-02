IL CASO

ROMA Spunta la carta Lufthansa nel rilancio della compagnia di bandiera. Il cambio della guardia al Mise fa tornare in gioco il colosso tedesco che piace da sempre alla Lega. In attesa che prenda corpo la soluzione per pagare gli stipendi agli 11 mila dipendenti del vettore tricolore, si comincia a ragionare su un possibile cambio di strategia. Quanto all'asta per cedere gli asset aziendali di Alitalia, sempre la Lega, d'intesa con il Tesoro, propone di riaprire la vecchia procedura in modo da guadagnare tempo prezioso visto che un nuovo bando, come chiesto recentemente proprio dal Mise, farebbe slittare a dopo l'estate il lancio della compagnia. L'ostacolo da superare resta quello europeo visto che servirebbe il via libera di Bruxelles per andare avanti. Ma anche in questo caso proprio il fatto che l'Ad di Ita Fabio Lazzerini stia procedendo spedito per mettere a punto il piano industriale, calibrandolo sull'andamento del mercato e sulle richieste di discontinuità sollecitate dalla Ue, favorisce una soluzione. La settimana che si apre sarà comunque decisiva. Non solo perché il nuovo ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, comincerà ad esaminare il dossier, ma anche perché l'interlocuzione con l'Europa entrerà nel vivo. Ita sta infatti ultimando le ultime risposte per dimostrare come non vi sia continuità tra la newco e la vecchia Alitalia.

PARTNER INDUSTRIALE

Proprio l'apertura a Lufthansa, che il governo Draghi potrebbe accelerare, sarebbe una delle carte da giocare con Bruxelles. Una partnership industriale, come del resto previsto dal piano di Lazzerini, che metterebbe a tacere i tecnici più scettici dell'Antitrust Ue. Anche perché Ita è pronta ad aprire sia il settore handling che la manutenzione a nuovi soci. Il capitolo più spinoso, almeno nell'immediato, riguarda però gli stipendi di febbraio dei dipendenti. Secondo i sindacati alla fine sarà il Tesoro ad anticipare i soldi. Ma Bruxelles ha chiarito che al massimo darà solo 50 milioni. La Ue ha anche già messo le mani avanti sull'ipotesi di un nuovo prestito statale (dopo gli 1,3 miliardi degli ultimi 3 anni e mezzo) per accompagnare il passaggio alla newco Ita. Massimo potrebbero arrivare meno di 200 milioni. L'unica strada resta quindi quella di riaprire il vecchio bando.

Umberto Mancini

