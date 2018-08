Number 1 si converte al metano e al digitale Il presidente Sartori: fatturato a 280 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIVENEZIA (m.cr.) Nuovi camion ecologici a metano, robot per montare espositori. Il gruppo Fisi registra oltre 320 milioni di fatturato nella logistica per la grande distribuzione e si avvia decisamente sulla via dell'innovazione digitale. «Stiamo facendo investimenti importanti nell'ambito della sostenibilità, investiremo 10 milioni nei prossimi due anni nei camion a nuova generazione a gas metano liquido - spiega il padovano Renzo Sartori, presidente di Number 1, principale società del gruppo Fisi (di cui è azionista): 280 milioni...