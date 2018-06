Npl, siluro in arrivo per le banche italiane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAMILANO L'agenda di riforme proposte dalla Germania e dalla Francia per far progredire l'Unione monetaria europea contiene un capitolo indigesto per le banche italiane. I due Paesi si sono infatti trovati d'accordo sul fatto «che dovrebbe esserci l'obiettivo» di ridurre lo stock dei crediti deteriorati lordi sotto il 5% e quelli netti sotto il 2,5%.Se la media dei crediti deteriorati lordi dell'Eurozona è al 4,8% del totale delle esposizioni, la situazione è molto meno rosea in paesi come la Grecia, l'Italia e il Portogallo, dove la...