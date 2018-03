Npl, la Bce si smarca dal Parlamento europeo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REGOLEROMA La Vigilanza Bce tira dritto sull'Addendum per la gestione degli Npl: integrale svalutazione dei crediti deteriorati entro 2 anni per quelli non garantiti ed entro 7 anni per quelli garantiti, questi ultimi da coprire con accantonamenti dal terzo anno. La versione definitiva delle linee guida varate ieri dall'Ssm guidato da Danièle Nouy si differenzia da quella pubblicata lo scorso 8 dicembre, per tre aspetti: la data per l'individuazione dei nuovi Npl al fine dell'inclusione nel perimetro di applicazione dell'Addendum è stata...