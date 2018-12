Npl, bonus per aiutare la vendita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIMILANO Il vento sugli Npl - i crediti bancari deteriorati - sta girando, fortunatamente per l'Italia che sconta gli effetti della recessione (nel 2018 ne sono stati venduti per 70 miliardi). Il percorso più graduale definito dall'Europa per svalutare gli Npl comprende infatti un bonus anche a favore di quelle banche specializzate che acquistano i crediti deteriorati sul mercato secondario. Il rapporto votato dalla Commissione per i Problemi economici e monetari del Parlamento europeo presieduta da Roberto Gualtieri, tre giorni fa, si...