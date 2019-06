Nozze Fca-Renault, ok ai supplementari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEPARIGI Parlare di matrimonio forse è presto, ma il contratto prematrimoniale comincia a prendere forma. Ieri i 19 membri del cda di Renault sono rimasti chiusi per ore nella sede storica di Boulogne-Billancourt per dare il via ai negoziati di fusione con Fiat-Chrysler. La riunione continuerà oggi, segno che le questioni sul tavolo sono molte, ma che le parti «sono interessate a studiare l'opportunità di un'unione e vogliono prolungare le discussioni», come ha fatto sapere il costruttore francese in tarda serata. Dal matrimonio...