Nouy: «Banche tedesche con titoli illiquidi? Meno pericolosi degli Npl»

LA LETTERAROMA Danièle Nouy dribbla nuovamente la verità davanti al Parlamento europeo su Npl e titoli tossici, fino ad asserire che questi ultimi, in pancia alle banche tedesche e di quelle del Nord Europa, non hanno natura speculativa. Incalzata da una interrogazione di Marco Zanni, esponente della Lega a Bruxelles, inoltrata tramite Roberto Gualtieri, numero uno di Econ, il presidente della Vigilanza europea (Ssm) evita accuratamente di rispondere alla domanda relativa all'esistenza di eventuali valutazioni di impatto della Bce in...