VENEZIA (m.cr.) Il Nordest si muove nello sviluppo dell'economia verde e Intesa Sanpaolo affianca già una ventina di imprese con 46 milioni totali di finanziamenti.

Il gruppo di credito ha messo in campo un plafond di 6 miliardi di euro destinato ai progetti di trasformazione ispirati ai principi dell'economia circolare. Una dozzina quelli sviluppati in questo ambito da imprese del Triveneto e finanziati da Intesa Sanpaolo con oltre 32 milioni dall'avvio dell'iniziativa. Una di queste iniziative è stata portata aventi da Regalgrid Europe, società che ha come cofondatore e amministratore delegato Elisa Baccini. L'azienda trevigiana si occupa di sviluppo delle soluzioni software e hardware per la creazione e gestione di reti intelligenti, finalizzate ad efficientare la produzione ed il consumo di energia derivante da fonti rinnovabili.

La banca ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno a favore delle Pmi con una nuova soluzione per il credito denominata Sustainability Loan (prestito per la sostenibilità), messa in campo nel secondo semestre del 2020. Grazie a un plafond dedicato di 2 miliardi, Intesa sostiene le aziende che intendono effettuare investimenti innovativi con obiettivi condivisi di miglioramento dei fattori ambientali, sociali e di governo. A pochi mesi dall'avvio, ha erogato finanziamenti S-Loan per circa 14 milioni alle imprese di Veneto e Friuli Venezia Giulia per accompagnarle verso la transizione sostenibile. Una di queste operazioni ha riguardato la Rigoni di Asiago (Vicenza), industria alimentare all'avanguardia sul fronte del rispetto dell'ambiente e della produzione bio di marmellate e nocciolata. Il finanziamento di Intesa Sanpaolo di 2,85 milioni prevede due obiettivi per l'impresa guidata da Andrea Rigoni (Premio Masi Civiltà Veneta 2020): sviluppare programmi di promozione della cultura della sostenibilità finalizzati a coinvolgere clienti e fornitori nell'adottare pratiche virtuose in questo ambito; ore di formazione da dedicare ai propri dipendenti sui temi di sostenibilità sociale e ambientale finalizzate a promuovere buone pratiche sia negli ambienti lavorativi sia a casa.

«Vogliamo accompagnare le aziende nella transizione verso un nuovo modello produttivo. In un contesto economico in continua evoluzione, è fondamentale investire su asset strategici come l'innovazione, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sostenibilità - commenta Renzo Simonato, direttore regionale di Intesa Sanpaolo -. Il nostro impegno è quello di supportare le imprese del territorio che decidono di intraprendere un percorso di rinnovamento».

S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle Pmi, con condizioni dedicate agevolate. Per ogni anno in cui l'impegno sarà rispettato sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati.

