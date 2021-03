IL RAPPORTO

VENEZIA Il Triveneto sta ripartendo. Come lo racconterà nel dettaglio il nuovo rapporto della Fondazione Nord Est che verrà presentato l'11 marzo. Ma un intervento del direttore scientifico Carlo Carraro delinea alcuni aspetti di questo lavoro. «Sarà un evento online, 17 brevi pillole di analisi ed approfondimento sul futuro del Nord Est che sta ripartendo - spiega Carraro -. Inevitabilmente, il nuovo Rapporto di Fondazione Nord Est fornisce innanzitutto un'analisi degli effetti che la pandemia ha avuto nelle nostre regioni, sottolineando non solo le ricadute economiche, fortemente negative, ma anche quelle sociali ed ambientali. Il Rapporto tuttavia evidenzia anche le lezioni che la pandemia ci ha impartito e che è importante saper utilizzare per ripartire. Ad esempio, è risultato evidente il basso livello di preparazione ad eventi ad alto impatto e bassa probabilità, come la diffusione mondiale di un virus o un attacco informatico su grande scala o un cambiamento climatico repentino, difficili da affrontare perché il dedicare tempo e risorse alla loro gestione preventiva sembra uno spreco. Eppure non è così».

LA LEZIONE

Ma c'è un aspetto che fa ben sperare. «Abbiamo imparato anche che i nostri sistemi sociali ed economici posseggono capacità di innovazione, e quindi di adattamento, a situazioni impreviste superiori a quello che ci aspettavamo, che hanno permesso di superare o attenuare gli effetti negativi causati dal Covid-19. Innovazioni che lasceranno segni permanenti nei prossimi anni e che cambieranno il nostro modo di lavorare, produrre, commerciare, divertirci o curarci», sostiene il direttore scientifico. Il Rapporto analizza le nuove forme di lavoro ed occupazione, e analizza «gli impatti della pandemia sulla competitività internazionale delle imprese del Nordest». Partendo da un'evidenza: «Le imprese sulla frontiera tecnologica, più connesse sui mercati internazionali, sono quelle che sono riuscite a soffrire meno degli impatti della pandemia». In generale «la trasformazione digitale delle imprese, delle organizzazioni pubbliche, delle scuole e degli ospedali ha subito una profonda accelerazione. Siamo solo all'inizio». Ma «servono investimenti ed innovazione, nel pubblico e nel privato. Il successo della ripartenza si baserà sulle competenze e sul talento delle persone che la sosterranno. Dai lavoratori agli imprenditori, dai civil servants ai leader politici».

