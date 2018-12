Non solo Tav: più investimenti per tutto il sistema ferroviario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'alta velocità ferroviaria è stata un grande successo, forse l'opera infrastrutturale più significativa e modernizzante dai tempi dell'Autostrada del Sole e del Traforo del Monte Bianco. E per di più un investimento con un ottimo ritorno economico. Ora, però, ha cominciato a segnare il passo: a fronte di uno straordinario aumento del traffico, quasi la metà dei freccia arriva in ritardo, perché i treni viaggiano su linee intasate e rese fragili da una manutenzione insufficiente e da mancati investimenti per aumentarle e renderle...