Non solo cibo, Italia numero uno nella tecnologia della ristorazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ECCELLENZAMILANO Il cibo italiano si sa piace nel mondo. Il merito è ovviamente in primo luogo delle materie prime coltivate nella penisola. Ma nel saper fare italiano ci sono anche le tecnologie e la meccanica applicati al food. Settori in cui l'Italia primeggia, tanto da essere leader mondiale nella produzione di forni, macchine per gelaterie e pasticcerie. Lo sanno bene i 1.500 buyer arrivati da 80 Paesi a Host, la più importante fiera mondiale sulle attrezzature per la ristorazione, in corso fino a martedì alla Fiera di Milano Rho....