Non so se Milano possa diventare la piazza finanziaria dell'eurozona - lo spero, ma ne dubito - ma intanto la Borsa italiana deve assolutamente tornare a casa. Dopo aver fatto la sciocchezza sesquipedale di cederla a Londra, dobbiamo riprendercela subito, considerato che le mani di Hong Kong sul London Stock Exchange hanno aperto la questione, il rischio Brexit ha rafforzato la motivazione e il governo - per fortuna - sta lavorando per cogliere l'occasione. Che non va sprecata. Quando nel 2007 il 100% di Piazza Affari fu venduto al LSE,...