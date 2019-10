«Non c'è solo Greta, la lotta contro i cambiamenti climatici è rosa-verde»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Spazia dalla moda all'economia, dalla famiglia al concetto di competizione. Lo sguardo eclettico e innovativo di Giustina Destro, un trascorso da sindaco di Padova e deputato, oggi responsabile Nordest della Fondazione Bellisario, invita ad andare oltre le divisioni personali per abbracciare un percorso di crescita comune.Ha definito questo periodo storico la rivoluzione rosa-verde.«Wangari, Anuna, Kira, Luisa, Alexandria. Sono solo alcune delle donne, ragazzine o meno, Premi Nobel o meno, non è rilevante, che si sono battute in prima...