«No ai tagli Ue da 3 miliardi per l'agricoltura»

L'ASSEMBLEAMILANO È quasi disarmante il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio quando afferma che «l'agricoltura non è purtroppo al centro di questa campagna elettorale, si pensa che sia un argomento di poco conto, che non fa audience». Lo dice a chiusura dell'assemblea nazionale di Confagricoltura che nella sede della Borsa di Milano ha visto sfilare uno dopo l'altro il pentastellato Luigi Di Maio e il leghista Matteo Salvini (che, per evitarsi, sfalsano accuratamente i tempi di ingresso e usano porte laterali), Giorgia Meloni e...