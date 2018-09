Niente sussidi, serve più produttività

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Né il Def, né la sua nota di aggiornamento, sono la legge di Bilancio. Per cui, volendo, dopo la (costosa) guerra sul deficit, c'è ancora tempo per affrontare alcuni dei veri problemi della nostra economia, a cominciare da quello della produttività. E non perché questa cresca troppo, come dice Casaleggio junior, ma perché invece non cresce, o lo fa troppo poco. L'Ocse ha definito l'Italia maglia nera tra i paesi industrializzati per i livelli di produttività non solo dalla crisi del 2008 a oggi, ma almeno dal 2001. Non è un caso,...