Niente sorpasso spagnolo gli italiani restano più ricchi

IL CASOROMA Contrordine: la Spagna sta accelerando, ma la sua ricchezza pro capite resta circa mille euro al di sotto di quella italiana. Il sorpasso annunciato in aprile dal Fondo monetario internazionale non è confermato da Eurostat, l'organismo statistico europeo che ha la competenza sulla contabilità nazionale dei Paesi membri. Se si fanno i calcoli in euro a parità di potere d'acquisto, l'Italia passa dai 28.200 per abitante del 2016 ai 28.700 dello scorso anno, mantenendo un certo vantaggio sugli spagnoli che pure si muovono a...