LA DECISIONE

ROMA Fumata bianca, o meglio a stelle e strisce. Dopo le minacce ,gli Stati Uniti hanno deciso di rinviare l'aumento dei dazi su 7,5 miliardi di euro di merci europee, dazi imposti nell'ambito della disputa nel settore aeronautico tra l'americana Boeing e l'europea Airbus. Il governo Usa ha invece annunciato una «modesta» modifica dell'elenco dei prodotti europei soggetti al prelievo, rimuovendo diversi prodotti provenienti dalla Grecia e dal Regno Unito e includendone altri dalla Germania e dalla Francia, per i quali ha mantenuto il tasso tra 15% e 25%. Gli Usa sono tenuti per legge a rivedere periodicamente i dazi e stavolta hanno apportato piccole modifiche all'elenco (per esempio, la rimozione di alcuni biscotti prodotti in Gb e l'aggiunta di marmellate da Francia e Germania). «L'Unione europea e i paesi membri non hanno avviato le azioni necessarie per conformarsi alle decisioni dell'Organizzazione mondiale del commercio», ha affermato in un comunicato Robert Lighthizer, rappresentante del Commercio estero statunitense. Lighthizer ha descritto le modifiche come, appunto, «modeste» e ha sottolineato che «il volume dei prodotti europei soggetti a queste misure rimarrà invariato a 7,5 miliardi di euro e le tariffe al 15% per i prodotti aeronautici e 25% per tutti gli altri». Il Commissario Usa, Phil Hogan, ha ribadito il suo impegno per trovare «una soluzione basata su un dialogo costruttivo e su benefici reciproci piuttosto che sullo scontro». La scelta di Washington avrà un impatto positivo sul commercio italiano. Ed in particolare sul mercato dei vini. «Ancora una volta ha spiegato il presidente dell'Unione Italiana Vini (Uiv), Ernesto Abbona il nostro mercato rimane fuori dalla disputa commerciale Airbus. Nell'esprimere soddisfazione e gratitudine per quanto fatto in Italia e negli Usa a vari livelli dal settore, dall'indotto e dalle istituzioni, riteniamo questo un successo della diplomazia in un settore che vale circa un quarto delle nostre esportazioni di vino nel mondo».

LE ELABORAZIONI

Secondo le elaborazioni dell'Osservatorio del Vino Uiv, gli Stati Uniti rappresentano il primo buyer di vino al mondo e l'Italia è tornata a essere il primo Paese fornitore, con un valore delle vendite nel primo semestre di quest'anno fissato a quasi un miliardo di dollari, in crescita sia a volume (+2,9%) che a valore (+1,8%) sul pari periodo 2019. La Francia, colpita dai dazi aggiuntivi e principale competitor oltreoceano, nello stesso periodo, ha registrato una perdita a valore del 25,3%. Anche la Spagna ha pagato dazio alle ritorsioni commerciali accusando un -12,3%. Tra i vini made in Italy, il cui risultato è ancor più significativo se si considera anche il calo complessivo delle importazioni di vino negli Usa (-10%, a 2,8 miliardi di dollari), gli spumanti (+4,7%) fanno meglio a valore rispetto ai fermi imbottigliati (+1,3%), che rimangono la tipologia più venduta con un controvalore di 742 milioni di dollari. In forte difficoltà, invece, i fermi imbottigliati francesi che, vittime dei dazi aggiuntivi, chiudono il semestre a -37%. Se i vini italiani hanno evitato la stangata, a pagare continuano ad essere i liquori. Federvini denuncia infatti la situazione del comparto degli aperitivi e dei cordiali, che «stanno pagando un prezzo elevato perché ai dazi americani si sommano anche le conseguenze della pandemia».

Michele Di Branco

