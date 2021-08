Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Per ora a Porcia come a Vallenoncello la produzione va avanti anche grazie al fatto che ci sono le ferie. Ma per settembre sono molto preoccupato. Non vorrei che arrivasse la cassa integrazione anche qui». Gianni Piccinin, segretario della Fim Cisl del Friuli-Venezia Giulia riflette e lancia un appello: «Pordenone negli anni 70 e 80 aveva un bel settore dell'elettronica, oggi tutto è sparito. Produzioni in Cina e oggi mancano i chip -...