CALZATUREVENEZIA Nice Footwear presto in Borsa, obiettivo: realizzare un polo italiano per la progettazione e la produzione di sneaker, calzature per tempo libero e sport. Il gruppo con base operativa a Vicenza ha avviato il processo di quotazione su Euronext Growth di Piazza Affari, l'ex Aim (mercato Alternativo dei Capitali). Il collocamento prevede una offerta interamente in aumento di capitale fino a 5 milioni riservata a investitori...