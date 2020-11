NOVE MESI

ROMA L'esclusiva di Nexi per trattare la fusione con Nets è stata estesa fino al 16 novembre. Lo ha deciso ieri il cda approvando i risultati finanziari al 30 settembre, condividendo «con soddisfazione i progressi compiuti nella trattativa al fine di raggiungere un possibile accordo vincolante». L'integrazione di Nexi con il gruppo Nets si inquadrerebbe nel contesto del rapido consolidamento in atto a livello internazionale ed europeo nel settore dei pagamenti digitali, già prospettato nell'ambito dell'annunciata operazione di fusione con Sia. A questo proposito, Nexi e Sia lo scorso 5 ottobre avevano annunciato di avere sottoscritto un memorandum of understanding per l'integrazione dei due gruppi da realizzarsi tramite la fusione per incorporazione di Sia in Nexi. Se anche l'operazione con la società danese dovesse andare in porto, il risultato dell'integrazione darebbe un gruppo del valore complessivo in Borsa di circa 22 miliardi.

Quanto ai risultati dei nove mesi, i ricavi della società guidata da Paolo Bertoluzzo sono calati del 3,6% a 753,6 milioni con un incremento invece nel terzo trimestre (+ 1% a 276 milioni) rispetto al corrispondente periodo 2019. Il contenimento dei costi (-8,4% nei nove mesi e -6,4% nel trimestre) ha permesso di migliorare il Mol cresciuto dello 0,4%, a 429 milioni nel periodo gennaio-settembre e del 7% a 167 milioni nel periodo luglio-settembre.

VOLUMI IN RAPIDO RECUPERO

A fronte di volumi «in rapido recupero», nel terzo trimestre le transazioni acquiring relativi alle carte italiane sono tornate ai livelli di crescita pre Covid. Anche se dal mese di ottobre la società segnala «volumi in rallentamento a seguito della seconda ondata della pandemia e delle progressive restrizioni introdotte nel Paese». Al 30 settembre 2020 la posizione finanziaria netta gestionale era pari a 2,198 miliardi e il rapporto tra posizione finanziaria netta e ebitda era di 3,7 volte, temporaneamente impattata dal Covid-19. «La spiccata elasticità dei volumi dimostrata nei mesi scorsi e l'evoluzione dei comportamenti e delle abitudini dei consumatori a favore dei pagamenti digitali sono elementi chiave nell'affrontare l'evoluzione di questa seconda ondata» segnala Nexi. Per quanto riguarda i nove mesi, il valore delle transazioni (acquiring+issuing) è stato pari a 304 miliardi con un calo del 12,4% sul 2019 (dopo il -50% nella fase più rigida del lockdown), mentre nell'ultimo trimestre la contrazione si è limitata al 4,1%. «La performance dell'e-commerce - continua la nota - ha registrato una forte crescita del valore delle transazioni gestite con un balzo del 35% nei nove mesi» rispetto al 2019, «al netto dei settori non legati ai consumi ad alto impatto ad esempio viaggi e ristoranti». Nel complesso l'e-commerce ha subito una riduzione meno significativa rispetto al canale fisico (-1,1% anno su anno il valore delle transazioni in questo settore).

L. Ram.

