L'OPERAZIONE

MILANO Mercury ha collocato 84 milioni di azioni Nexi, pari al 13,4% del capitale, a 15,5 euro l'una con un incasso di oltre 1,3 miliardi euro. A seguito del closing del collocamento accelerato, il 9 ottobre, il veicolo dei fondi Bain, Advent e Clessidra deterrà circa 126 milioni di titoli pari al 20,1% del capitale di Nexi, destinato a diluirsi al 14% nella società che nascerà dalla fusione con Sia.

Per 6 mesi dopo il closing del collocamento, Mercury si è impegnato a non vendere il 100% delle azioni residue (o per 3 mesi in caso di tempi anticipati per la fusione con Sia a partire da quando sarà annunciata). Per ulteriori 12 mesi il lock up viene esteso sulla metà delle azioni rimanenti.

Il collocamento della quota del 13% ha influenzato negativamente il titolo Nexi, reduce dal fidanzamento con Sia. Mercury ha ceduto ad investitori istituzionali tramite una procedura di bookbuilding (operazione accelerata). Nexi ha chiuso la seduta in calo del 5,67% a 15,90 euro.

CAMPIONE

Dalle nozze Nexi e Sia si darà vita a un campione nei pagamenti digitali con un valore in Borsa pari a 15 miliardi di euro, nella top ten dei maggiori titoli quotati a Piazza Affari, e una statura europea destinata a crescere ancora con altre acquisizioni in un settore in piena fase di consolidamento. Già oggi il colosso italiano è primo in Europa Continentale (quindi escluso il Regno Unito) per numero di esercenti serviti, circa 2 milioni, e di carte, 120 milioni, nonché per numero complessivo di transazioni annue processate pari ad oltre 21 miliardi.

L'operazione è stata facilitata dal negoziato finale fra UniCredit e Sia sull'attuale accordo di outsourcing per la fornitura di alcuni servizi di processing in Italia, Austria e Germania relativi alle transazioni con carte di pagamento e alla gestione dei terminali Pos e Atm, e il suo rinnovo fino al 2036.

A. Fons.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA