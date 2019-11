Nel lunedì nero delle imposte il Nordest pagherà 3,7 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOVENEZIA Altro che black Friday a fine mese: nero sarà già lunedì 17 novembre, e non certo per gli sconti sugli acquisti, bensì per il pagamento delle tasse. È slittata infatti a domani la scadenza per il versamento dell'Iva e delle ritenute Irpef di dipendenti e collaboratori da parte delle imprese, un prelievo da 26,9 miliardi in Italia, di cui 3,7 a Nordest, secondo la stima della Cgia di Mestre. «Ma il Governo avrebbe dovuto sospenderlo per i veneziani», sottolinea Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi, nel giorno in...