CGIA MESTREVENEZIA Spesa pubblica sopra quota mille miliardi. Per tenere aperti gli uffici, per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici, le pensioni e per erogare i servizi di natura pubblica (sanità, sicurezza, scuola, trasporti), lo Stato quest'anno spenderà quasi 3 miliardi di euro al giorno. Lo rileva la Cgia di Mestre secondo la quale questa enorme cifra è salita anche per le misure messe in campo per il 2021 dai governi Conte bis...