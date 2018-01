Nel 2017 torna l'inflazione: + 1,2% Crescono i redditi delle famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DATOROMA Pier Carlo Padoan cinguetta soddisfatto che «siamo sulla strada giusta». Anche il premier Paolo Gentiloni si affida a Twitter e parla di «risultati importanti» che non vanno «sprecati». I commenti positivi per i dati sui conti pubblici comunicati ieri dall'Istat, insomma, si sprecano. L'istituto di statistica ha annunciato che nel terzo trimestre dello scorso anno, il deficit è sceso al 2,1% contro il 2,4% dello stesso periodo del 2016. La pressione fiscale è diminuita al 40,3%, quattro decimali di punto in meno rispetto...