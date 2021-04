Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NEGOZIATO DIFFICILEPORDENONE È ripreso ieri e proseguirà fino a venerdì sera il non facile negoziato tra la multinazionale dell'elettrodomestico Electrolux e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto integrativo del gruppo in Italia. Un accordo che è fermo, di fatto, da una dozzina d'anni. Viste anche le pesanti difficoltà del gruppo, con il rischio di chiusura di alcune fabbriche, attraversate nel 2014 e 2015. La...