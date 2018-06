Neet, Italia maglia nera Ue: 1 giovane su 4 non fa nulla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVOROROMA Non studiano e non cercano lavoro, sono i giovani Neet (dall'acronimo inglese) e in Italia sono tantissimi: il 25,7% contro una media europea del 14,3%. In Europa siamo il Paese dove il fenomeno, che riguarda la fascia di età tra 18 e 24 anni, è il più diffuso in assoluto. Anche se bisogna dire che il dato, riferito al 2017, oggi appare in leggera flessione: nel 2016 era al 26%. Restiamo comunque maglia nera. A rivelarlo è Eurostat. Per trovare la percentuale più bassa di Neet, bisogna andare in Olanda dove sono il 5,3%.«È...