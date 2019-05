Navigator, niente ressa a Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SELEZIONEVENEZIA Come non aveva scalpitato per le richieste di Reddito di cittadinanza, così il Nordest non freme neanche per le candidature al ruolo di navigator. A dirlo sono i dati elaborati dalla Cisl per il Veneto, che vanno a sommarsi a quelli già diffusi per il Friuli Venezia Giulia: nei due territori sono 2.827 i concorrenti per un contratto di collaborazione, ma secondo i criteri di partecipazione sarebbero potuti essere fino a 3.760, anche se fra qua e là ne verranno effettivamente ingaggiati solo 188. Nel frattempo la...