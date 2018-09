Nava: «Basta attacchi, mi dimetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Neppure martedì scorso aveva fatto sapere: «Dimettermi? Non mi risulta che qualcuno me lo abbia chiesto». Invece dopo un logoramento durato tutta l'estate, Mario Nava ha deciso di abbandonare la guida di Consob. Alla base di questa scelta le accuse di incompatibilità piovute da Cinquestelle e Lega contro l'ex presidente dell'organo di controllo della Borsa, perché ancora in carica come funzionario dell'Unione europea. LA DECISIONEDal fronte grillino fanno sapere di essere stati sorpresi dai tempi, ma non dell'uscita. E questo...