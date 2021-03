Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RAPPORTOROMA Al 31 dicembre 2020 per l'Istat la popolazione residente in Italia è risultata inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all'inizio dell'anno. A causa del Covid le nascite hanno toccato il minimo storico e le morti il loro massimo. Un disastro demografico riflesso della pandemia, che in realtà però accelera una tendenza in corso già da vari anni. Nel 2020 sono stati iscritti all'anagrafe 404.104 bambini (minimo storico...