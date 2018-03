Nadella (21 Investimenti) cresce con la Chiavette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CRESCITAMILANO Nadella Group, che dal 2014 è controllato da 21 Investimenti, il gruppo fondato e guidato da Alessandro Benetton, continua la sua crescita e acquisisce l'azienda bolognese Chiavette, che ha sede a Zola Predosa, ponendo le premesse per superare nel 2018 i 70 milioni di euro di fatturato. L'azienda Chiavette ha infatti un fatturato di 10 milioni di euro, di cui oltre il 75% realizzato in Italia, e produce prodotti meccanici di precisione per il controllo del movimento. Nadella Group, attivo nella produzione e...