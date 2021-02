MULTIUTILITY

VERONA «Agsm Aim Spa è una realtà unica, ed è la quinta multiutility d'Italia per fatturato, con 1,5 miliardi. Da qui dobbiamo partire per costruire un'azienda sempre più forte al servizio dei Veneti. Perché questa società, va sottolineato, è totalmente di proprietà pubblica. E quindi se funziona e fa utili, questi possono essere messi al servizio del territorio». Parte da qui Stefano Casali, 46 anni, veronese, avvocato ed ex consigliere regionale, dal 28 gennaio presidente della multiutility dell'energia, del gas, dei rifiuti e dell'igiene ambientale nata dalla fusione tra le municipalizzate di Verona, Agsm, e di Vicenza, Aim. Una realtà che ha iniziato proprio ieri ad entrare concretamente in attività con il primo cda nella sede di Verona. Ad affiancare Casali c'è il vicepresidente Gianfranco Vivian, già tesoriere regionale del Carroccio e fino a ieri amministratore unico di Aim Vicenza. Assieme ai consiglieri nominati dal sindaco di Verona Federico Sboarina, Stefano Quaglino (che è il nuovo consigliere delegato) e Francesca Vanzo, e da quello di Vicenza Francesco Rucco, Fabio Sebastiano e Anna Massaro. «Abbiamo deciso le deleghe ai consiglieri, ma soprattutto iniziato a studiare il piano industriale dell'azienda per i prossimi 4 anni - spiega Casali -. L'obiettivo è valorizzare le professionalità e le capacità che ci arrivano da due realtà sane come Agsm e Aim. Parliamo di oltre 2500 dipendenti, di un know how nelle energie rinnovabili, nella green economy, nella tutela dell'ambiente che oggi è un valore per i cittadini di Verona e Vicenza, ma che domani può esserlo per tutti i Veneti».

HOLDING SETTORIALI

E qui Casali dice quello che ancora non vuole ufficialmente affermare. E cioè che l'obiettivo strategico della fusione, e quindi oggi della nuova multiutility, è fare da contraltare ai grandi competitor presenti sul mercato, a partire dall'emiliana Hera (oltre 5 miliardi di fatturato nei primi 9 mesi del 2020) che ha già mosso la scacchiera in Veneto con l'operazione Ascopiave da cui è nata a gennaio 2020 la società EstEnergy. «Noi dobbiamo guardare in casa nostra, e a chi ci è più vicino - riprende il neo presidente -. In Trentino, per esempio, abbiano diverse centrali idroelettriche che condividiamo con Dolomiti Energia. Ma, anzitutto, va riorganizzata la governance del gruppo per sfruttare le risorse delle aziende controllate, da Amia che a Verona si occupa di igiene ambientale, ad Aim Ambiente a Vicenza; alla Serit nel nord di Verona, alle reti di energia e del gas. Il piano è di mantenere l'operatività sul territorio delle diverse realtà, che hanno dimostrato di essere efficienti, e di razionalizzare la governance, creando 5-6 holding settoriali. Questo farebbe risparmiare costi di cda, di collegi sindacali, di consulenze, offrendo invece la possibilità di sfruttare economie di scala e know how nelle diverse realtà operative territoriali». Insomma, una sola testa per l'ambiente, una per l'energia, una per il gas. «Garantendo - riprende Casali - la valorizzazione delle professionalità, degli oltre 2500 dipendenti che sono la vera forza di quest'azienda. Faccio un esempio: Agsm è già partita da due anni con le colonnine per le auto elettriche. Ora, da Verona, può espandere questa tecnologia al Veneto. Lo stesso possiamo e dobbiamo fare sul fronte dei rifiuti e della tutela dell'ambiente, con Agsm che ha Ca' del Bue e Aim che è nella proprietà della discarica di Torretta a Legnago. Abbiamo davanti grandi possibilità di innovazione e puntiamo a sfruttare quelle che saranno le risorse del Recovery Fund per progettarle e realizzarle. È l'obiettivo del piano industriale che da domani inizieremo a mettere nero su bianco».

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA