SERVIZI LOCALI

VENEZIA Quattro gruppi in corsa per allearsi con Agsm Verona e Aim Vicenza che insieme valgono circa 1,4 miliardi di ricavi. Ma dalla Lega arriva un deciso stop: prima la fusione in Veneto e tra un anno si potrà parlare di alleanze industriali.

Oggi si riunisce il cda di Agsm per valutare le offerte non vincolanti ricevute nei giorni scorsi come alternativa a quella presentata da A2a, che vuole conferire alla multiutility in cantiere il termovalorizzatore di Corteolona (Pavia) e due centrali idroelettriche in cambio circa un terzo del capitale e la nomina dell'Ad. A presentare formalmente una proposta sono state Hera, Iren e il tandem del Trentino Alto Adige Alperia-Dolomiti Energia. Le manifestazioni d'interesse sono state valutate dagli advisor e già oggi saranno portate all'attenzione dei cda veronese che ne dovrà decidere l'infungibilità, cioè se sono più interessanti di quella di A2a. L'ultima parola spetta ai consigli comunali di Verona e Vicenza perché le due società sono pubbliche al 100%. Per questo le perplessità avanzate da Lega e Fratelli d'Italia, due partiti decisivi nelle maggioranza comunali, sono dirimenti.

Su questa partita Hera ha deciso di giocare in maniera importante. Già nei mesi scorsi in tandem con Ascopiave la multiutility bolognese aveva manifestato interesse verso l'aggregazione nel Veneto occidentale, esprimendo forti perplessità per il processo di ricerca del partner e l'esclusiva concessa senza gara pubblica ad A2a. Un problema che aveva consigliando Aim e Agsm ad aprire una sorta di bando di pubblico interesse da approvare entro fine mese. Il rilancio di Hera è stato fatto attraverso la controllata al 100% nel Nordest AcegasApsAmga, multiutility da 540 milioni di ricavi e 141 milioni di mol che opera a Trieste, Udine, Padova, Gorizia. Sul piatto della futura aggregazione Hera avrebbe messo - i termini dell'offerta sono ancora riservati - diverse attività anche partecipate, si parla per esempio di un termovalorizzatore super tecnologico come quello di Padova. L'offerta è stata condivisa in anticipo ed è stata cambiata dopo il confronto con i sindaci delle tre città socie nel patto di sindacato di Hera. Sia Trieste che Padova e Udine esprimono un consigliere a testa in Acegas. La mossa verso Verona e Vicenza sarebbe stata comunicata informalmente anche ad Ascopiave, la società trevigiana alleata di Hera nella vendita di energia in EstEnergy.

PROPOSTA MODIFICATA

Hera in un comunicato precisa: «Le attività che si ipotizza di apportare risultano largamente minoritarie rispetto alla dimensione attuale di AcegasApsAmga..., che non solo sarà il soggetto consolidante, venendo a detenere la quota di riferimento della eventuale nuova società, ma avrà attraverso il suo cda e il suo management il ruolo di governo industriale della stessa. Il gruppo Hera, dunque, non ha alcun ruolo diretto e interviene solo attraverso AcegasApsAmga».

E anche la politica batte un colpo. «Per quanto ci riguarda, Agsm prima deve fare la fusione con Vicenza e poi tra un anno cercherà il partner industriale - commenta il deputato veronese della Lega Paolo Paternoster, ex presidente di Agsm -. Già nel 2011 abbiamo costituito una società insieme a Vicenza per studiare l'aggregazione, poi non decollata. Di questo operazione condotta dal presidente attuale di Agsm Daniele Finocchiaro la Lega non ha saputo nulla fino al 22 maggio, quando Finocchiaro ci ha convocato, Inutile adesso voler accelerare. A2a è una grandissima azienda, teniamocela buona per il dopo fusione». «Verona non ha necessità di avere un termovalorizzatore e ha bilanci positivi - ricorda un altro ex presidente di Agsm, Michele Croce - dobbiamo poi porre attenzione alle procedure per l'aggregazione, non abbiamo dato a tutti gli operatori lo stesso tempo prepararsi. Non vorrei che sorgessero irregolarità». Frenano anche i deputati del Pd Debora Serracchiani e Alessandro Zan: «Le amministrazioni comunali hanno dei doveri di trasparenza e devono rendere conto rispetto alla possibile perdita di rappresentanza in una nuova società in cui sarebbero conferite le attività delle ex municipalizzate di Padova, Trieste, Udine e Gorizia. La proposta di un vertice dei sindaci coinvolti nella gestione AcegasApsAmga è molto opportuna e va sostenuta anche dai presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il pubblico non può rinunciare a essere presente nella governance di società strategiche».

Maurizio Crema

