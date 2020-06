IL CASO

VENEZIA La Multiutility del Veneto non decolla. Anche ieri il cda della veronese Agsm non è riuscito a decidere sulla fusione con Aim Vicenza e sulle nuove offerte di aggregazione al posto di A2a arrivate nei giorni scorsi da parte di Hera, Iren e Alperia-Dolomiti. Questa volta è mancato addirittura il numero legale. E la situazione si fa sempre più ingarbugliata anche alla luce dell'ordinanza del Tar della Lombardia che ha sospeso la fusione tra Aeb (multiutility brianzola) e A2a. «Una decisione che di fatto dovrebbe mettere la parola fine all'opaco percorso di integrazione tra Agsm e la stessa A2A», affermano Michele Croce e Gian Paolo Sardos Albertini, entrambi ex presidenti di Agsm e grandi oppositori dell'alleanza con i lombardi. «I giudici, infatti, rimarcano esplicitamente - sottolineano - come l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica costituisca un prerequisito necessario ed essenziale per la selezione di un partner industriale da parte di un gestore di servizi pubblici locali che apra il proprio capitale ad altri soggetti».

RICORSO IN VISTA

In serata la risposta di A2a e Aeb, che annunciano il ricorso al Consiglio di Stato: «A2a e Aeb prendono atto con sorpresa delle due ordinanze depositate dal Tar di Milano che ha fissato al 2 dicembre 2020 l'udienza di merito. Le società ricorreranno al Consiglio di Stato per confermare la legittimità dell'operazione».

