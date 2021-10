Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MULTINAZIONALITREVISO Un investimento record per rafforzarsi in Nord America e puntare a un miliardo di dollari - oltre 865 milioni di euro - di giro d'affari complessivo in due anni. Il gruppo Nice di Oderzo, in provincia di Treviso, tra i maggiori produttori mondiali di soluzioni per l'automazione domestica e degli edifici, smart home e sicurezza, ha acquisito la statunitense Nortek Security & Control Llc, altra rinomata azienda del...