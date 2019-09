Multa milionaria a Google per le violazioni di You Tube

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NEW YORK Multa milionaria a Google per YouTube. Mountain View secondo la Cnn ha accettato di pagare fra i 150 e i 200 milioni di dollari per risolvere la disputa con le autorità americane sulle violazioni della privacy dei bambini da parte della sua piattaforma video, di cui i più piccoli sono fra i più avidi consumatori. La Federal Trade Commission ha approvato con tre voti a favore e due contrari il patteggiamento di Google e lo ha inviato al Dipartimento di Giustizia per la revisione finale. Se l'accordo sarà approvato si tratterà...