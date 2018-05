Mps rivede l'utile e vola in Borsa Morelli: «Abbiamo voltato pagina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRIMESTRALIMILANO Un ritorno all'utile vero, non condizionato da fattori eccezionali, come non si vedeva da metà 2016. Un risultato positivo dopo gli scandali, il salvataggio, i processi e l'ingresso del Tesoro socio al 68%. Banca Mps chiude il primo trimestre di quest'anno in positivo per 188 milioni contro il rosso di 169 milioni dello stesso periodo del 2017, con un risultato operativo lordo a 304 milioni (raddoppiato), un risultato operativo netto a 166 milioni (da -3 milioni di euro) e un «significativo miglioramento» dei principali...