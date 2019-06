Mps, paletti dell'Antitrust Ue per vendere i crediti alla Sga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BANCHEROMA La Dg Comp della Ue torna a fare ostruzionismo sul Montepaschi. Dopo la lunga ed estenuante trattativa per autorizzare il 4 luglio 2017 il piano di ristrutturazione fondato sull'aumento precauzionale da 5,4 miliardi a carico del Tesoro sottoscrittore del 68%, adesso l'organismo di Bruxelles, seppure in prorogatio, nei giorni scorsi ha messo alcuni paletti sulla nuova operazione di crediti deteriorati per 6,5-7 miliardi che ne allungano l'esecuzione. Questa cessione che da un lato completa di fatto la pulizia di bilancio...