L'OPERAZIONE

ROMA Via libera al progetto Hydra, di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica da parte di Mps in favore di Amco di un compendio composto da crediti deteriorati (Npe), attività fiscali (dta), altre attività, debito finanziario, altre passività e patrimonio netto per un controvalore netto di 4,2 miliardi. Ieri il cda guidato da Guido Bastianini, come anticipato domenica 28 dal Messaggero, previo parere del comitato parti correlate - Mps e Amco sono controllati entrambi dal Tesoro - ha deliberato la scissione subordinata al verificarsi di una serie di condizioni, prima fra tutte la positiva valutazione da parte della Bce che dovrà analizzare anche gli impatti e la sostenibilità patrimoniale della operazione per la banca senese che offre ai piccoli azionisti locali tre opzioni.

In particolare, si legge nel comunicato diffuso ieri sera, l'operazione, comporterà per il Montepaschi il taglio di Npe dal 12,4 al 4,3% (al di sotto della media del sistema), una limatura del Cet1 phase-in dal 14,7 al 13,3%, un recupero di redditività grazie al minor costo del credito e al miglioramento del costo del funding. Per Amco c'è un balzo a 33,4 miliardi di asset under management. Con l'operazione, la società emetterà nuove azioni con un rapporto di cambio pari a 0,4000 azioni Amco di nuova emissione di categoria B per ogni azione di Mps che sarà oggetto di annullamento. Le azioni B Amco di nuova emissione saranno assegnate ai soci di Mps e le corrispondenti azioni Mps saranno annullate in capo agli stessi in misura non proporzionale (circa il 90% all'azionista di maggioranza e circa il 10% agli altri azionisti).

ASSEMBLEE A SETTEMBRE

In funzione del rapporto di cambio, al Mef saranno assegnate 0,0638 azioni B Amco per ogni azione Mps posseduta e saranno annullate 0,1595 azioni Mps per ogni azione Mps posseduta; ai soci di minoranza Mps saranno assegnate 0,0152 azioni B Amco per ogni azione Mps posseduta e saranno annullate 0,0380 azioni Mps per ogni azione Mps posseduta. I piccoli soci senesi potranno richiedere di non essere assegnatari delle azioni B Amco, di non vedersi annullate azioni Mps e, quindi, di rimanere azionisti solo di Mps incrementando in termini percentuali la propria quota a circa il 36% mentre il Mef scende a circa il 63,8%. Ai piccoli soci viene data la terza opzione del recesso. Nel derisking Siena trasferisce all'attivo della bad bank 2,31 miliardi di Npl e 1,84 miliardi di Utp netti e al passivo 1,087 miliardi di patrimonio e un bridge loan di JpMorgan e Ubs per 3,2 miliardi. In funzione dell'ottenimento del via libera della Bce, le assemblee di Mps e di Amco si terranno entro settembre con l'obiettivo di stipulare l'atto di scissione entro il 15 novembre e la scissione possa avere efficacia a decorrere dal 1 dicembre. Lazard, Bep e Gatti Pavesi hanno assistito Mps, Equita e Clifford Chance Amco.



