LA TRATTATIVA

MILANO Piace al mercato e alle istituzioni locali il riassetto del Montepaschi, su cui spingono le Autorità, mediante fusione in Unicredit e scorporo di una mini-Banca Mps, con 300 filiali, con sede a Siena e autonomia di 1-3 anni almeno su alcuni business retail. Ieri il titolo Mps ha chiuso con un balzo del 6,1% a 1,09 euro, dopo una sospensione per eccesso di rialzo. Su questo schema stanno lavorando gli advisor BofA Merrill Lynch e studio Orrick per il Tesoro; Mediobanca, Credit Suisse, studio Bep per Mps, tenendo aggiornati i consulenti di Unicredit JpMorgan, Goldman Sachs, Ubs. Da fonti bancarie, però, si apprendono altre due novità.

La prima. Nel negoziato da ieri è entrato direttamente l'ad Jean Pierre Mustier che, seppure in uscita, da subito ha dato disponibilità a restare fino alla scadenza del mandato in aprile. Ora ha il compito di negoziare l'accordo-quadro (Mou) da lasciare al suo successore. Mustier a fine novembre aveva preso le distanze dal cda non tanto sul tema Mps, bensì sulla subholding da quotare a Francoforte da lui proposta per contenente le attività estere: sarebbe tornato ad occuparsi del dossier con il cordial entent del cda. Sicché ieri avrebbe avuto contatti con il Tesoro facendo il punto sulla dote: chiede 6 miliardi, di cui 2,5 in aumento di capitale e 2,5 delle Dta, mentre il Mef dovrebbe reperire un altro miliardo in linea capitale.

CDA A SIENA SUL CAPITAL PLAN

Dopo la cessione di 9 miliardi di crediti dubbi ad Amco, ora c'è da chiudere il contenzioso con la Fondazione: sarebbe imminente. I rischi legali dovrebbero passare a Fintecna con una formula mista. Lunedì 11 è previsto un cda straordinario a Siena per riprendere le discussioni di dicembre sul capital plan da proporre alla Bce.

La seconda novità. La ri-privatizzazione mediante fusione in Unicredit e scorporo di una nuova banca, è la mediazione con il territorio. «Sono fiducioso sulla battaglia che abbiamo fatto perché Mps come brand, sede e autonomia giuridico funzionale della sua identità rimanga quella banca che dal 1472 rappresenta il punto di riferimento», ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

L'operazione dovrà però superare la contrarietà di M5S. Su questo schema, almeno un paio di volte Luigi Di Maio, nei colloqui con il Tesoro, avrebbe rilanciato la contrarietà a mobilitare altri soldi pubblici, dopo i 5,4 miliardi versati nel 2017 in occasione della ricapitalizzazione precauzionale da 8,1 miliardi. A metà dicembre, il cda di Mps ha approvato un piano strategico imperniato su una ricapitalizzazione fino a 2,5 miliardi, di cui il Tesoro (64%), dovrebbe mettere 1,6 miliardi. Gli advisor sono impegnati per rispettare una deadline di fine marzo entro la quale siglare un Mou tra Unicredit, Tesoro e Mps, per perfezionare il merger in l'autunno. Tempi stringenti per Mustier mentre in parallelo il comitato nomine avrebbe ripreso lo screening del nuovo ad, concentrandosi su tre nomi.

r. dim.

