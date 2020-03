NOMINE

ROMA C'è Alberto Minali in pole position per la poltrona di ad di Mps, al posto di Marco Morelli che ha rinunciato ad un altro mandato. Per la presidenza, accanto all'ipotesi di confermare Stefania Bariatti in nome della continuità, sarebbe stato sondato Massimiliano Cesare, attuale presidente di F2i con un precedente incarico al vertice di Mcc. Minali fa parte della rosa selezionata da Spencer Start che comprende anche Mauro Selvetti, ex ad di CreVal, che avrebbe l'appoggio di Riccardo Fraccaro, esponente di M5S.

Martedì 25 l'ex ad di Cattolica, con un precedente incarico di dg in Generali, sarebbe stato ricevuto al Tesoro: il dg Alessandro Rivera, gli avrebbe chiesto la disponibilità ad accettare la guida dell'istituto controllato al 68% dal Mef per il prossimo triennio durante il quale bisognerà procedere a un'aggregazione. Minali, come anticipato dal Messaggero del 21 febbraio, era una delle prime scelte di via XX settembre, sin da quando Morelli ha ufficializzato il passo indietro. Da quel che il manager avrebbe confidato a qualche suo amico romano, egli si sarebbe preso qualche giorno per riflettere su un'opportunità da tenere in massima considerazione, pur trattandosi di un'esperienza diversa da quella della sua formazione tutta assicurativa e in un contesto territoriale particolare qual è la città di Siena. Ma qualche giorno dopo, Minali avrebbe sciolto positivamente la riserva e adesso la nomina è solo una partita politica fra il Tesoro e M5S. La lista va presentata giovedì 12 e su tutto grava sempre l'incognita del coronavirus che sta condizionando tutte le attività in Italia.

Il nuovo timoniere dovrà gestire la ri-privatizzazione che secondo gli accordi con la Dg Comp, deve avvenire da giugno a dicembre 2021. L'uscita dello Stato potrà essere favorita dalla pulizia di bilancio con la vendita di circa 9,2 miliardi di crediti deteriorati ad Amco mediante scissione di un complesso aziendale. E con una manleva sui 5 miliardi di rischi legali. Il negoziato Mef-Europa sembrava potesse sbloccarsi venerdì 28 febbraio, ma non c'è stata fumata bianca.

