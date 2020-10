GRANDI MANOVRE

ROMA Pressing del Tesoro su Mps per un aumento di capitale fra 1,5-2,5 miliardi necessario per ripristinare gli indici patrimoniali a seguito della scissione di Npl ad Amco e dei nuovi accantonamenti relativi alla sentenza di condanna per falso in bilancio dei vecchi vertici. Ieri c'è stato il primo dei tre cda straordinari chiamati a esaminare l'impatto delle nuove rettifiche su rischi legali conclusosi con una fumata nera. In una nota l'istituto spiega di modificare in probabile la classificazione di alcune controversie legali, senza fornire indicazioni sull'ammontare dei nuovi accantonamenti. Che potrebbero attestarsi tra 1-1,5 miliardi in funzione delle risorse di capitale fresco versati.

L'ad Guido Bastianini avrebbe riferito al cda l'esito del colloquio di mercoledì 28 in via XX Settembre con Roberto Gualtieri e Alessandro Rivera nel quale, come riferiscono fonti autorevoli, il ministro e il direttore generale avrebbero comunicato al banchiere l'orientamento dell'azionista di maggioranza (68%) di procedere con un rafforzamento patrimoniale. Su questa ipotesi, condivisa da Bce e che il Tesoro starebbe negoziando anche con l'Europa che sorveglia le manovre di Mps, ci sarebbe l'ostilità di Riccardo Fraccaro e Carla Ruocco (M5S), che spingono per la nazionalizzazione mentre Stefano Buffagni, anch'egli M5S, preferirebbe utilizzare i benefici delle Dta per favorire un'aggregazione, evitando di mettere soldi pubblici. I tre cda straordinari potrebbero far slittare l'approvazione dei nove mesi fissata giovedì 5 novembre.

