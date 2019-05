Mps, i pm chiedono 8 anni di condanna per Mussari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMILANO La procura milanese ha chiesto una condanna a 8 anni di reclusione e una multa di 4 milioni di euro per l'ex presidente di Mps, Giuseppe Mussari, nell'ambito del processo su una serie di operazioni finanziarie realizzate dalla banca senese per coprire le perdite provocate dall'acquisto di Antonveneta. La richiesta è arrivata al termine della requisitoria, durata tre udienze. I pm hanno chiesto altre 10 condanne nei confronti di ex manager di Mps, Deutsche Bank e Nomura e due assoluzioni. I reati ipotizzati sono, a vario titolo,...