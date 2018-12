Mps fa i conti col suo passato, Carige in bilico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CREDITOROMA Mps fa i conti col suo passato alle prese con quasi 1,5 miliardi di euro di contenziosi aperti contro i disastri della gestione di Mussari e Vigni e di quella più recente di Profumo e Viola. Ma su quest'ultima non teme di uscire sconfitta dai tribunali e non fa accantonamenti. Carige è invece alla prese col suo presente e con un salvataggio ancora da trovare dopo che l'astensione a sorpresa del suo primo socio Malacalza ha bloccato l'aumento di capitale necessario a rimborsare il bond sottoscritto per 320 milioni dal Fondo...