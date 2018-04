Mps e Ubi, dai giudici sì ai processi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INCHIESTEMILANO A giudizio gli ex vertici di Mps, per la presunta contabilizzazione non corretta dei derivati Santorini e Alexandria tra il 2011 e il 2014. E processo anche per il banchiere Giovanni Bazoli, l'amministratore delegato di Ubi Victor Massiah e per gli altri ventinove imputati (compresa la banca come persona giuridica) per il supposto patto occulto in Ubi. Così hanno deciso il gup di Milano e quello di Bergamo, nel primo caso ribaltando la tesi sia della pubblica accusa sia delle difese che hanno chiesto il proscioglimento.LA...