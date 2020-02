IL BILANCIO

MILANO Tutto secondo copione. Le svalutazioni sulle Dta (attività fiscali differite) per 1,2 miliardi, causate dalla reintroduzione dell'Ace con la finanziaria 2020, hanno portato in rosso di 1 miliardo il risultato 2019 di Mps rispetto all'utile di 279 milioni del 2018. L'utile netto operativo è stato di 323 milioni, in crescita del 3,3% mentre l'utile ante imposte è stato di 53 milioni a fronte di una perdita di 109 milioni nel 2018. Questi i conti dello scorso esercizio approvati ieri dal cda. Nella nota la banca precisa che «non ha raggiunto gli obiettivi reddituali previsti dal piano di ristrutturazione». Sicché si dovrà procedere a «una riduzione di costi operativi per 100 milioni rispetto a quelli previsti».

Mps ha contenuto al 2% il calo dei ricavi a 3,22 miliardi «nonostante i vincoli del piano di ristrutturazione», mentre ha ridotto i costi del 2,6% a 2,29 miliardi e le rettifiche per deterioramento di attività del 2,2% a 611 milioni. Tra i ricavi da segnalare il calo del 13,9% a 1,5 miliardi del margine di interesse, frenato dalle attività intraprese per rispettare alcuni impegni della ristrutturazione e la riduzione delle commissioni (-4,8% a 1,45 miliardi). Questi dati sono stati parzialmente compensati dai ricavi della gestione finanziaria, salita a 353 milioni in virtù della rivalutazione delle quote in Sorgenia e Tirreno Power, del maggior contributo dall'attività di negoziazione e di utili da cessione di titoli, prevalentemente governativi. Siena conferma la solidità patrimoniale. Mps ha poi continuato nell'opera di riduzione dello stock di crediti deteriorati e si muove con un anticipo di due anni, avendo raggiunto a fine 2019 il target del 12,9% previsto per il 2021. Le esposizioni deteriorate lorde sono risultate pari a 12 miliardi, in calo di 2,6 miliardi rispetto a settembre. L'Ad Marco Morelli è fiducioso nonostante la trattativa fra il Tesoro e la Ue ancora non si sblocca sulla cessione di crediti per 10 miliardi. «La banca continuerà ad esplorare ogni possibile strada per ridurre ulteriormente il livello dell'Npe lordo», cioè il rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale dei crediti.

IL RINNOVO DEL VERTICE

In dirittura d'arrivo il processo di vendita del patrimonio immobiliare. «Nei prossimi giorni, vi aggiornerò sulle restanti cessioni», ha detto Morelli, ricordando che sono stati già venduti immobili per oltre 71 milioni. «Abbiamo ricevuto due offerte vincolanti e abbiamo ottenuto una valutazione ad un prezzo superiore al valore contabile». Morelli ha più in generale manifestato soddisfazione per i risultati: «Mi sento di dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo riusciti a dimostrare che in un contesto macroeconomico non facile e con impegni molto pesanti sottoscritti con l'Ue. Siamo riusciti, comunque, a far crescere gli impieghi verso la clientela, consolidare l'aumento delle masse gestite e depositi». Quanto alla sua conferma, Morelli è stato chiaro: «Se vogliono cambiare lo possono fare ogni volta che lo ritengono utile», ricordando di aver ricoperto l'incarico con tre diversi governi e con tre diversi ministri delle Finanze».

